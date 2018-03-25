«إتحاد الصناعات»: أرباح بعض مصانع الأسمنت في مصر بلغت «صفر»

قال المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن أرباح بعض مصانع الأسمنت في مصر وصلت إلى «صفر» بسبب إرتفاع تكاليف الإنتاج.



وأضاف «اسطفانوس» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن مصانع الأسمنت في مصر لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب إرتفاع تكلفة التصدير .



أوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن 23 شركة حاصلة على حق إنتاج وتصنيع الأسمنت في مصر، مشيرا إلى أن إنخفاض أسعار الأسمنت قبل الزيادة كان سبب ضعف الإقبال على الشراء.



ونوة إلى أن إرتفاع أسعار الحديد والأٍسمنت لا يتسبب في زيادة أسعار الوحدات السكنية، مضيفا أنه من الوارد جدا انخفاض أسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة وفقا للعرض والطلب.