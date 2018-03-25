طلائع الجيش يستعد لمواجهة الإسماعيلي فى الدورى بـ 3 وديات

يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة محمد حلمي 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الممتاز نظرا للأجندة الدولية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".



ويلتقى فريق الطلائع نظيره الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل ثم نادى انبي مطلع شهر ابريل القادم على أن يواجه فى الثانى من الشهر ذاته فريق شباب المحلة الى جانب دخوله فى مفاوضات مع العديد من الأندية الأخرى وذلك فى إطار إستعدادات الفريق العسكرى للقاء الإسماعيلى يوم 7 ابريل المقبل فى الجولة الـ 31 بالدوري.