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عادل العمدة: المصريون يدركون أهمية المشاركة في الانتخابات.. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 11:46 م
عادل العمدة المستشار
عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
إسلام الطوانسي
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن العملية الإرهابية التي وقعت في الإسكندرية جاءت بنتيجة عكسية لأهداف التنظيمات الإرهابية.

وأضاف العمدة، في حواره ببرنامج «مصر النهارده» على التليفزيون المصري، أن العملية الإرهابية وحدت الشعب المصري أكثر، وزادتهم رغبة في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

ولفت العمدة إلى أن الشعب المصري يدرك أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على الدولة المصرية واستقرارها وأن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة جدا في الأيام الثلاثة القادمة.

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