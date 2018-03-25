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ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

الأحد 25/مارس/2018 - 11:52 م
ريم هلال - صورة ارشيفية
ريم هلال - صورة ارشيفية
آية التيجي - عدسة / أبانوب نبيل
حضرت الفنانة المصرية الجميلة "ريم هلال" خلال عرض أزياء المصمم المصري "بهيج حسين"، وذلك في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وقد اختارت ريم الظهور بإطلالة غير متوقعة، وغير متكلفة أيضا، فقد ارتدت فستانا قصيرا باللون البنفسجي، حيث كان الفستان تكشف عن ذراعيها.

وقد تركت ريم شعرها منسدلا، وهو ما أضا لمسة جمالية إلى إطلالتها الرقيقة.

وقد اختارت ريم ان تضع مكياجا بسيطا، وغير متكلفا، فقد ميك اب يتناسب مع ملامحها المميزة، والرقيقة.

ولم تتكلف ريم في ارتداء الأكسسورات فقد اختارت وضع بعض اللمسات البسيطة التي تتناسب مع إطلالتها.

واليكم الصور التي رصدتها كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..
ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

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