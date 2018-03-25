الكونجرس الأمريكي يحقق في النفوذ الصيني بأفريقيا

أعلن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي ديفين نونيز أن اللجنة ستحقق في جهود الصين لكسب نفوذ عسكري واقتصادي في أفريقيا.



وأوضح نونيز في تصريحات أوردتها قناة "الحرة " الأمريكية اليوم "الأحد" أن الصين تبحث "الاستثمار في موانئ وبنى تحتية حول العالم وليس فقط من أجل زيادة القدرات العسكرية ولكن كذلك من أجل السيطرة على تلك الحكومات".



وأضاف أن استثمارات الصين في القارة الأفريقية سمح لها بالضغط على تلك الشعوب خلال عمليات تصويت بالأمم المتحدة.