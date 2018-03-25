ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يحقق في النفوذ الصيني بأفريقيا

الأحد 25/مارس/2018 - 11:41 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
أ ش أ
أعلن رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي ديفين نونيز أن اللجنة ستحقق في جهود الصين لكسب نفوذ عسكري واقتصادي في أفريقيا.

وأوضح نونيز في تصريحات أوردتها قناة "الحرة " الأمريكية اليوم "الأحد" أن الصين تبحث "الاستثمار في موانئ وبنى تحتية حول العالم وليس فقط من أجل زيادة القدرات العسكرية ولكن كذلك من أجل السيطرة على تلك الحكومات".

وأضاف أن استثمارات الصين في القارة الأفريقية سمح لها بالضغط على تلك الشعوب خلال عمليات تصويت بالأمم المتحدة.

ترشيحاتنا

تعرف على مكان إدلاء رئيس الوزراء بصوته في الانتخابات الرئاسية

شريف إكرامي يشن هجوما ناريا على مدرب حراس مرمى الإسماعيلي

وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

صحيفة يابانية: السيسي رئيس مصر لسنوات مقبلة

تغييرات في المكاتب الإدارية بالأهلي.. ميهوب بديلا لسراج.. والقيعي مكان مهدي

البنك المركزي المصري يوقف مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة

هل تكرار الحلم يصبح رؤية؟.. علي جمعة يجيب.. فيديو

شاهد.. الفنانة المعتزلة حنان ترك في أحدث ظهور لها

قصة اغتيال صاحب قرار منع البترول عن أوروبا دعمًا لمصر في حرب أكتوبر

شاهد.. عبد الله السعيد يستعد لودية اليونان بحذاء مكتوب عليه حرفين من اسمه

الداخلية: مقتل 6 من منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .. صور

أستاذ علم اجتماع تكشف «باس ورد» الشعب المصري وكيفية الحصول عليه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

تفاصيل مران منتخب مصر اليوم بمعسكر سويسرا.. صور

«أبو العينين» يشارك في احتفال السفارة السعودية بانتهاء فترة عمل «قطان» سفيرًا بالقاهرة

فيديو

أحمد شوبير: "أنا أتحرق بجاز جنب مصلحة المنتخب".. فيديو
عادل العمدة: المصريون يدركون أهمية المشاركة في الانتخابات.. فيديو
أحمد حسن: الصوت الانتخابي للدولة وليس للأشخاص.. فيديو
«شوبير» لمروجي الشائعات: «كفاكم عنصرية واتركوا عواد والجهاز الفني».. فيديو
أستاذ علم اجتماع تكشف «باس ورد» الشعب المصري وكيفية الحصول عليه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟