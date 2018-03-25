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أحمد حسن: الصوت الانتخابي للدولة وليس للأشخاص.. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 11:40 م
أحمد حسن
أحمد حسن
عمرو ممدوح
قال الكابتن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، إنه يحب المشاركة، والإدلاء بصوته، مشيرا إلى أن الصوت الانتخابي مسؤولية.

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن كل شخص عليه التعبير عن رأيه أيا كان رأيه، مشيرا إلى أن الصوت الانتخابي للدولة وليس للأشخاص، متمنيا مشاركة أكبر عدد بالانتخابات.

واوضح أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية هو أكبر رسالة للرد على الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن المسؤولية ليست على القيادات فقط، بل المسؤولية مسؤولية شعب بأكمله.

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