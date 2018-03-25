رفع درجة الاستعداد بـ«صحة الاسماعيلية» استعدادا للانتخابات الرئاسية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، رفع درجة الطوارىء والاستعدادات القصوى بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، ابتداء من غدا وعلي مدار 3 أيام وهي فترة إجراء الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.



وكشفت مصادر طبية مطلعة عن التنسيق مع وزارة الصحة والجهاز التنفيذي بديوان محافظة الإسماعيلية وهيئات الشرطة والقوات المسلحة، لإتمام عملية الاقتراع.



وحصل موقع "صدى البلد"، على خطة الطوارئ والازمات التي اعتمدتها مديرية صحة الاسماعيلية، خلال الانتخابات الرئاسية.



وشملت خطة الطوارئ، تشكيل فريق أزمات مكون من عدد من الأطباء ومسئول بنك دم، كذلك تشكيل فريق انتشار سريع للاستعانة بهم في الطوارئ.



كما تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات بجميع المستشفيات ومخازن الأدوية، من مخزن رئيسي و5 مخازن بالإدارات ومخزن الطوارئ بالمديرية، وتوافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته.



وكذلك جاهزية كافة أجهزة الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ووجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة وهي الأشعة وبنك الدم والمعمل.



كما تم تغطية المقرات الانتخابية بتمركزات لسيارات الإسعاف بها.



وتقرر إلغاء الراحات والإجازات على جميع العاملين بالمستشفيات من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة " الأشعة، المعمل، بنك الدم"، خلال فترة رفع درجة الاستعداد.



استحدث وزير الصحة محور جديد لخطة التأمين وهو استخدام سيارات القوافل الطبية كعيادات متنقلة في خطة التأمين الطبى للانتخابات، حيث تتمركز من 3 إلى 6 سيارات بكل محافظة كعيادة ميدانى بها تخصصات الباطنة، والجراحة، والعظام، وصيدلية، ومعمل يتم استخدامها فى حالات الطوارئ الكبرى، وأشار إلى استخدام 40 سيارة قابلة للزيادة لدعم المناطق المحرومة من الخدمات الصحية بمحافظات الجيزة، الواحات بالفيوم، والقناطر الخيرية بالقليوبية، والحسينية ديرب نجم بالشرقية، والسلوم وسيوة بمطروح، وسوهاج، والنوبة بأسوان، وقنا، والداخلة والخارجة والفرافرة بالوادى الجديد.

