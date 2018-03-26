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منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:52 ص
منة فضالي - صورة
منة فضالي - صورة ارشيفية
آية التيجي - عدسة / أبانوب نبيل
حضرت الفنانة المصرية الجميلة "منة فضالى" خلال عرض أزياء المصمم المصري "بهيج حسين" ، وذلك في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

وارتدت منة فستانا قصيرا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وارتدت تحته شراب فيليه باللون الأسود، وتركت منة شعرها منسدلا، ولكنها قامت بتمويجه، ليتماشى مع إطلالتها الأنثوية والمثيرة.

ولم تتكلف منة في وضع المكياج، فقد اختارت مكياجا هادئا،يتناسب مع ملامحها الرقيقة والهادئة، واختارت منة بعض الاكسسورات البسيطة والتي تتماشى مع إطلالتها.

وإليكم الصور التي رصدتها كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..
منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور
منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

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