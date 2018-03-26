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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للانتخابات

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:49 ص
محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية
همت الحسينى
تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء أمس الأحد، المقار واللجان الانتخابية والمقر المركزي لغرفة العمليات الرئيسية بنادي القوات المسلحة بطلخا، للاطمئنان على الانتهاء من كافة استعدادات الأجهزة التنفيذية للانتخابات الرئاسية واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري بالانتخابات الرئاسية والتي تبدأ يوم الاثنين وتستمر حتى الأربعاء من مارس الجاري باللجان الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم المرور خلال الجولة على عدد من المقرات واللجان الانتخابية بمدينة المنصورة شملت لجان مدارس الشهيد محمد رشاد غنيم الثانوية، خالد الطوخي الابتدائية، الإمام محمد عبده الابتدائية، شجرة الدر الابتدائية، بالإضافة إلى تفقد المقر المركزي لغرفة العمليات الرئيسية بنادي القوات المسلحة بطلخا.

وأوضح أن الجولة استهدفت الوقوف على تمام الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى ان اللجان العامة بلغت 23 لجنة على مستوى المحافظة، واللجان الفرعية 983 لجنة تتواجد في 792 مقرا ومركزا انتخابيا، وان عدد الأصوات للناخبين تبلغ 4 ملايين و95 ألفا و720 صوتا انتخابيا مستوى المحافظة.

وأكد انه تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكافة القرى والمراكز وتزويدها بكافة الاحتياجات، مضيفًا أنه كلف رؤساء المراكز والمدن بمراجعة سيارات الإسعاف والإطفاء والاطمئنان على جاهزيتها في نقاط التمركزات الخاصة بها لمواجهة أي طارئ، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة، والتأكيد على المسئولين التواجد كلًا في نطاقه على مدار الساعة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة التأمين التام للعملية الانتخابية حتى الانتهاء منها وإعلان النتيجة.

واشار إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، مشيرًا إلي أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

وشدد على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

ورافق محافظ الدقهلية، خلال الجولة قيادات القوات المسلحة القائمين على العملية الانتخابية وغرفه العمليات المركزية للقوات المسلحة بالدقهلية، اللواء وائل البرماوي، اللواء أ.ح محمد حجازي، العميد أ.ح هاني سعيد حسب النبي، العقيد أ.ح أحمد صلاح الدين، المستشار العسكري للمحافظة.
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للانتخابات
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للانتخابات
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للانتخابات
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للانتخابات
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للانتخابات
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للانتخابات
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان للاطمئنان على الاستعدادات النهائية للانتخابات

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