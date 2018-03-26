تعرف على أبرز المنظمات والجمعيات المراقبة للانتخابات الرئاسية 2018

بدأت 53 منظمة محلية و9 منظمات دولية و6 أجنبية وعربية بالإضافة إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لشئون الإعاقة استعداداتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية بعد موافقة " الهيئة الوطينة للانتخابات "على منحها التصاريح اللازمة، في وقت عكفت فيه بعض المنظمات الحقوقية الدولية على الهجوم على مصر.



ولذا ننشر اسماء المنظمات التي وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلباتها لمتابعة سير انتخابات الرئاسة ومنها:



• حلف مصر لحقوق الإنسان، والمشهرة تحت رقم 8140 لسنة2011.



• الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة والمشهرة تحت رقم 1213 لسنة 2007



• جمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع والمشهرة تحت رقم 1810 لسنة 2007



• الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان والمشهرة برقم 1501 لسنة 2011



• مؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية تحت رقم 6021 لسنى 2016



• جمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية المشهرة تحت رقم 3042 لسنة 2007



• المجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان المشهرة برقم 4996 لسنة 2013



• جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 1024 لسنة 2007



• جمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية رقم الإشهار 6030 لسنة 2017



• جمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان برقم إشهار 1963 لسنة 2012



• الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برقم إشهار 292 لسنة 2003



• الجمعية المصرية لحقوق الإنسان رقم الإشهار 3802 لسنة 2010



• جمعية منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان المشهرة برقم 1991 لسنة 2013



• جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم رقم الإشهار 2075 لسنة 2013



• الجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية رقم الإشهار 430 لسنة 2007



• المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 779 لسنة 2017



• جميعة تنمية المجتمع بالبغادة رقم الإشهار 228 لسنة 1997



• مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية رقم الإشهار 912 لسنة 2010



• جمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع رقم الإشهار 1399 لسنة 2014



• جمعية منظمة مصر أولًا لحقوق الإنسان والتنمية المشهرة برقم 1714 لسنة 2011



• الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رقم الإشهار 4946 لسنة 2013



• المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية برقم مشهر 3823 لسنة 2011



• الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج رقم الإشهار 1395 لسنة 2015



• جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع المشهرة برقم 596 لسنة 2004



• المجلس القومى لحقوق الإنسان المشهرة بقانون رقم 94 لسنة 2003



• المجلس القومى للمرأة المشهرة بقانون رقم 94 لسنة 2003



جدير أن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، أكد أنه تم الموافقة على طلب 27 منظمة للمجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2018، مضيفا أنه جارى فحص أوراق باقى المنظمات.

