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محافظات

محافظ قنا: غرف عمليات بكل مركز لمتابعة سير العملية الانتخابية

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:42 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة تبدأ أعمالها قبل إجراء الانتخابات لمتابعة سير الانتخابات مع الساعات الأولى وتذليل كافة العقبات.

وأضاف الهجان، أن غرف عمليات المحافظة سوف يكون هناك تنسيق كامل بينها وبين والقوات المسلحة والشرطة لحماية وتأمين جميع المقرات الانتخابية.

وأوضح أنه أعطى تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية باتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات بالمقرات الانتخابية بمختلف المراكز والقرى والاهتمام بالإنارة والخدمات والنظافة وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تيسيراَ على المواطنين في عملية التصويت.

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