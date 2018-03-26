استنفار أمنى أمام اللجان قبل بدء فتح الصناديق للانتخابات الرئاسية

تشهد محافظة مطروح استنفارا أمنيا من قوات الجيش والشرطة منذ صباح اليوم الاثنين أمام جميع اللجان الانتخابية بإجمالى 149 لجنة فرعية على مستوى المحافظة استعدادا لبدء فتح الصناديق وبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية والذى يستمر لمدة 3 أيام.



كما تتمركز سيارات الإسعاف أمام بعض اللجان خاصة اللجان التي تحتوي على كتل تصويتية كبيرة.



يذكر ان الانتخابات الرئاسية المصرية تجرى على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.