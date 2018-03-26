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بنات البلد

وصفة لن تكلفك جنيهين لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعانى من إسمرار الإبطين مما يشكل لك الكثير من الإزعاج والإحراج، إليكي وصفة منزلية بسيطة وآمنة وتساعد فى الحصول على جسم موحد اللون إليك وصفة مكوناتها لن تخطر لبالك لتفتيح تلك المنطقة تقدمها خبيرة التجميل منىى اليمانى لـ"صدى البلد".

المكونات:
ملعقة من عصير الليمون
4 ملاعق دقيق الأرز.
3 ملاعق خل.
ملعقة من زيت اللوز

طريقة التحضير والتطبيق:

تخلط المكونات معا حتى نحصل على عجينة ناعمة ثم ضعيها تحت الإبطين بعد أخذ حمام للجسم من الماء الساخن نتركها حتى تجف بالكامل لمدة عشر دقائق ثم أشطفيها بالماء الفاتر.

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