لجان الانتخابات بالمنوفية استعدت لاستقبال 2 مليون و529 ألفا و254 ناخبا

استعدت محافظة المنوفية، لاستقبال 2 مليون و529 ألفًا و254 ناخبًا في 596 لجنة انتخابية و522 مقرًا انتخابيًا، بالإضافة إلى تجهيز 12 مركزًا انتخابيًا في الانتخابات الرئاسية.



وأعلنت المحافظة الطوارئ لاستقبال الانتخابات الرئاسية حيث تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بمراكز المحافظة بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء ومضاعفة النوبتجيات وتشهد اللجان الانتخابية تواجد لسيارات الإسعاف أمام المقرات الانتخابية وانتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة للتأمين.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.