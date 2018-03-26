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محافظات

إسعاف المنوفية: إلغاء الإجازات وانتشار موسع لتغطية المحافظة

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد امين
صرح الدكتور أمجد عبد الحميد، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، أنه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة طبيا أمام اللجان الانتخابية لتأمينها في جميع مراكز المحافظة في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين.

وأضاف أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف ثابتة أمام اللجان العامة و35 سيارة متحركة في اللجان الفرعية في مراكز المحافظة، موضحا أنه تم إلغاء إجازات العاملين بمرفق الإسعاف.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب .

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