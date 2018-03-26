فرج: التصويت يساهم في حفظ الأمن القومي للدولة

قال المهندس محمد فرج، أمين عام حزب التجمع، إن المؤتمرات الانتخابية أثبتت قدرة الأحزاب على حشد الجماهير، مشيرًا إلى أن كل مؤتمرات الحزب سواء الخاصة بمواجهة الإرهاب، أو الحث على المشاركة في الانتخابات كانت حاشدة.



وأضاف فرج، في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، مع عمرو عبدالحميد، أن "الجماهير تفاعلت مع الأحزاب من أجل المشاركة في الانتخابات، حيث إن التصويت يساهم في حفظ الأمن القومي والدولة المصرية".



وتابع أن "الشعب المصري سيشارك في الانتخابات ويمارس حقه الدستوري، وكل الأحزاب عملت سويًا من أجل إقناع الجماهير بالمشاركة في العملية الانتخابية".



