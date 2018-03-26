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حزب التجمع: الانتخابات الرئاسية استكمال لمسيرة ثورة 30 يونيو

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:23 ص
حزب التجمع
حزب التجمع
عمرو ممدوح
قال المهندس محمد فرج، أمين عام حزب التجمع، إن الأحزاب المؤيدة للانتخابات الرئاسية ساهمت في حث المواطنين على المشاركة في العرس الديمقراطي، خاصة أن تلك الأحزاب ترى أن الانتخابات استكمال لمسيرة ثورة 30 يونيو.

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، مع عمرو عبدالحميد، أن "الأحزاب ستستكمل حث الشعب على المشاركة، من أجل صورة مصر أمام العالم".

وتابع أن هناك أحزابا رأت ضرورة عدم المشاركة في الانتخابات، ودعت الشعب للجلوس في البيت، وهؤلاء لا يجب النظر إليهم أو التفاعل مع دعواتهم.

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