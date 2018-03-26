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أخبار العالم

أحمدي نجاد ينتقد خامنئي.. لهذا السبب

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
وجه الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، انتقادات مبطنة للمرشد الأعلى علي خامنئي بسبب ما وصفه بـ"تجاهله فساد السلطة القضائية"، مؤكدًا أن "الظلم لن يدوم".

وقال نجاد، في مقطع فيديو بثه موقع "دولت بهار" الناطق باسم تيار نجاد، إن "الأخير وجه رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي يحثه من جديد على إصلاح السلطة القضائية وإقالة رئيسها صادق لاريجاني، مشيرًا إلى أن اعتقال نائبيه حميد بقائي واسفنديار رحيم مشائي ليس له مبرر قانوني".

وأضاف أنه "للأسف الشديد، يتم اليوم، مقاضاة مئات الرجال والنساء والشباب بسبب احتجاجهم على حالة الحكم والطريقة التي تدار بها البلاد، والظروف الاقتصادية السيئة، واحتجاجًا على سلوك السلطة القضائية، وكثير منهم في السجن، وليس لديهم حقوق أساسية".

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