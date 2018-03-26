رئيس برلمانية المحافظين: المشاركة الانتخابية تدعم الاقتصاد والتنمية

قالت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن الدولة تمر بآخر مراحل فتراتها الانتقالية حاليا وتتطلب منا جميعا تضافر الجهود ودعم المشاركة الانتخابية الرئاسية، وعلى جميع المصريين الوقوف على قلب رجل واحد من أجل الوطن وليس من أجل فرد.



وتابعت "أبو السعد" فى بيان صحفى لها، أن المشاركة الشعبية فى الانتخابات البرلمانية ضرورة قصوى، لأنها مؤشر على درجة الوعي والثقافة السياسية السائدة فى المجتمع، إلى جانب دعم الاقتصاد القومي وتحفيزه، وكذلك كثافة الإقبال ستشعر المستثمر الأجنبي بالطمأنينة.



وأوضحت أن المشاركة الانتخابية تمثل أحد محركات القدرة على رسم سياسة الدولة، موضحة أن 26 و27 و28 مارس الجاري هى أيام رد الجميل من المصريين تجاه وطنهم، وتابعت:" نحن الآن على أعتاب أيام أهم من حرب 73، ففى أكتوبر 73 كنا نعمل من هو العدو والآن العدو خفى ويتربص بنا لإسقاط مصر .



ووجهت رسالة إلى المصريين قائلة، "احموا عرض مصر بالمشاركة، وادحروا أعدائنا بصوتكم، فالتنمية مرهونة بأصواتكم، فالوطن غال ويستحق منا كل نفيس وغال وحان وقت رد الجميل".

