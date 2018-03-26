أمن المنوفية: خطة محكمة لتأمين العملية الانتخابية ومساعدة الكبار أثناء التصويت





ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب .

صرح اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، أنه تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع قيادات المديرية وافرعها لتأمين العملية الانتخابية وتأمين الناخبين ومساعدة الأهالي والتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم.وتم الدفع بمجموعات قتالية ومجموعات نظامية وأفراد بحث أمام اللجان الانتخابية في كل مراكز المحافظة استعدادا للانتخابات الرئاسية.كما تم وضع خطة مرورية محكمة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة لمنع التكدسات المرورية وتيسير حركة المرور ووضع بدائل فورية وتغيير محاور الطرق في حالة حدوث أي طوارئ.واضاف أنه تم الدفع بتشكيلات أمنية احتياطية في جميع المراكز ومدرعات أمام اللجان الرئيسية ونشر الأكمنة الثابته والمتحركة في جميع مداخل المحافظة ، بالإضافة للاقوال الأمنية التي تجوب المحافظة باستمرار لتفقد الحالة الأمنية والتصدي الفوري لأية اعمال من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية.وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.