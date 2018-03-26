ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

"المحافظين": المشاركة فى الانتخابات تمهد الطريق لمرحلة بناء جديدة

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:11 ص
المهندس على قرطام،
المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية
معتز الخصوصى
ناشد المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، جموع الشعب المصرى بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بكثافة وبنسب مشاركة غير مسبوقة لنقل رسالة واضحة للعالم الخارجى بأن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره واختياراته بحريته وإرادته وفهمه الواعى بدقة وطبيعة المرحلة التى يمر بها الوطن .

وأكد قرطام فى بيان صحفى له، أن الشعب المصري يجب أن يحافظ علي حقه الدستوري بالمشاركة الإيجابية والفعالة فى التصويت مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار على طريق استكمال التنمية وتقوية مؤسسات الدولة من أجل مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الشعب فى ظل القيادة السياسية الحكيمة والطموحة وتقديرا لدورها فى حماية الوطن والنهوض بمقدراته فى ظل أصعب الظروف والتحديات الجسيمة فى المرحلة السابقة.

وأردف أن المصريين لهم حس سياسي وقومي ولن يسمحوا بأي مزايدات أو مساومات أو ضغوط مستقبلية على شرعية مكتسبة باختياره وإرادته معلنا بكل وضوح قبول التحدى وأن معركة الانتخابات هى معركة كل الشعب المصرى وإنها معركة تحدى وإثبات وجود تلبية لنداء الوطن – فهل يتأخر الشعب المصرى عن تلبية النداء.

ترشيحاتنا

6 سقطات لـ «مجدي عبد الغني».. البلدوزر خلع البنطلون داخل اتحاد الكرة.. واختتمها بـ «فيديو الفضيحة» على «أون سبورت»

كيفية الإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية خطوة بخطوة.. فيديو

شوبير: مصر ستعبر دور المجموعات بكأس العالم

أمن كفر الشيخ يضبط المتهمين بخطف طفل مقابل 4 ملايين جنيه فدية

أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو

نجم الكاميرون السابق: منتخب مصر سيصعد لربع النهائي بكأس العالم.. فيديو

«أون سبورت» تصدر بيانا بشأن الفيديو الفضيحة.. وتؤكد: «سنتخذ إجراءات رادعة»

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2018 بالرقم القومي

شاهد.. ابن الشهيد الشبراوي عن سبب حصوله على توقيعات لاعبي المنتخب: «عشان بابا بطل»

قيادات التحالف: اعتراض وتدمير 7 صواريخ بالستية باتجاه السعودية

سقوط بورصة "قطر" بعد خسائر الأسهم العالمية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

«أون سبورت» تصدر بيانا بشأن الفيديو الفضيحة.. وتؤكد: «سنتخذ إجراءات رادعة»

شريف إكرامي يشن هجوما ناريا على مدرب حراس مرمى الإسماعيلي

شاهد .. مرتضى منصور: لم أقصد الإساءة للخطيب.. وكامل احترامى لمجلس الأهلى

6 سقطات لـ «مجدي عبد الغني».. البلدوزر خلع البنطلون داخل اتحاد الكرة.. واختتمها بـ «فيديو الفضيحة» على «أون سبورت»

الداخلية: مقتل 6 من منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .. صور

مفاجأة مدوية.. الزمالك يتفاوض مع شريف إكرامي لضمه إلى القلعة البيضاء

استشهاد مصري وإصابة 2 آخرين في الرياض جراء سقوط صاروخ باليستي

المفتي السابق يوضح حكم الشرع في سيدة تزوجت من رجل أقامت معه علاقة غير شرعية

ننشر الصور الأولى للإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

مفاجأة.. شريف إكرامي يدرس الرحيل عن الأهلي

تعليق صادم لـ«علي جمعة» على فتاة رفضت عريسا بسبب «شكله».. فيديو

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

تفاصيل مران منتخب مصر اليوم بمعسكر سويسرا.. صور

«أبو العينين» يشارك في احتفال السفارة السعودية بانتهاء فترة عمل «قطان» سفيرًا بالقاهرة

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو
منتخب مصر يستعد لودية اليونان بالبلاستيشن
أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو
أبوجبل: أشعر بالتهميش من جانب الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.. فيديو
والدة شهيد: «اللي مش هينزل ينتخب أنا هروحله البيت» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟