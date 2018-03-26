"المحافظين": المشاركة فى الانتخابات تمهد الطريق لمرحلة بناء جديدة

ناشد المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، جموع الشعب المصرى بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بكثافة وبنسب مشاركة غير مسبوقة لنقل رسالة واضحة للعالم الخارجى بأن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره واختياراته بحريته وإرادته وفهمه الواعى بدقة وطبيعة المرحلة التى يمر بها الوطن .



وأكد قرطام فى بيان صحفى له، أن الشعب المصري يجب أن يحافظ علي حقه الدستوري بالمشاركة الإيجابية والفعالة فى التصويت مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار على طريق استكمال التنمية وتقوية مؤسسات الدولة من أجل مستقبل أفضل لكل أبناء هذا الشعب فى ظل القيادة السياسية الحكيمة والطموحة وتقديرا لدورها فى حماية الوطن والنهوض بمقدراته فى ظل أصعب الظروف والتحديات الجسيمة فى المرحلة السابقة.



وأردف أن المصريين لهم حس سياسي وقومي ولن يسمحوا بأي مزايدات أو مساومات أو ضغوط مستقبلية على شرعية مكتسبة باختياره وإرادته معلنا بكل وضوح قبول التحدى وأن معركة الانتخابات هى معركة كل الشعب المصرى وإنها معركة تحدى وإثبات وجود تلبية لنداء الوطن – فهل يتأخر الشعب المصرى عن تلبية النداء.

