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توك شو

برلماني: نحتاج لتكاتف كل مؤسسات الدولة لحل أزمة المرور

الإثنين 26/مارس/2018 - 01:59 ص
المرور
المرور
توك شو
قال اللواء سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن "الدولة لا تعطي لأزمة المرور حقها، وأتمنى أن يتولى الرئيس السيسي ملف المرور مثل إنشاء الطرق والكباري".

وأكد في مداخلة لبرنامج «رأي عام» على قناة «ten»، مع عمرو عبدالحميد، أن حل أزمة المرور يكون عن طريق وضع منظومة حقيقية، ويجب أن تكون التغييرات المرورية شبه شهرية، خاصة أنه لدينا طرق جميلة، فنحن نريد رقابة جديدة على المرور بعيدًا عن العسكري والضابط.

وأضاف أنه نحتاج لمشروع قومي للمرور، ونحتاج لتكاتف كل مؤسسات الدولة لوضع حلول لتلك الأزمة، مضيفًا أن حل أزمة المرور يساعد على تيسير حركة الناس يوميًا، والتسهيل عليهم.

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