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محافظات

تكثيف أمني بمحيط لجان الانتخابات ببني سويف .. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:10 ص
صورة من الاستعدادات
صورة من الاستعدادات الأمنية
محمد عبد الحليم
أكد اللواء جرير مصطفي ، مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف ، أنه لن يسمح بأي خروقات للقانون أثناء العملية الانتخابية، مؤكدا أنه سيتم تفعيل القانون والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع كل من يحاول تعطيل الانتخابات والقيام بأي أعمال عنف أو خروج عن القانون.

وفي ذات السياق شهدت المحافظة تكثيفًا أمنيًا على الكنائس والمنشآت الحيوية، وشهدت الطرق المؤدية للمحافظة أكمنة ثابتة ومتحركة ونقاط تفتيش حول مقار اللجان من الجيش والشرطة .

وتم التأكد من توافر كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة من توافر كراسي متحركة ،ومراجعة مراعاة أن تكون اللجان في الدور الأرضي أو الأول ، مع مراجعة كافة وسائل الأمن والسلامة بالمقار واللجان الانتخابية من وسائل التهوية المناسبة، وطفايات الحريق ومبردات المياه، وتوافر مولدات الكهرباء لإستخدامها عند الحاجة ، بالإضافة إلى التأكد من توافر وسائل الراحة القضاة باللجان وغيرها من الاستعدادات والإجراءات اللازمة لخروج الانتخابات بالشكل اللائق.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بني سويف وضعت خطة بالتنسيق مع مكتب المستشار العسكري ومديرية الأمن والجهات الأمنية المعنية وكافة القطاعات الخدمية لضمان الاستعداد الكامل للعملية الانتخابية، وتم مراجعة تنفيذ كافة الاستعدادات من خلال الزيارات الميدانية المتواصلة للمقار واللجان الانتخابية بالمدن والقرى.

ويبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة مليون و748 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
تكثيف أمني بمحيط لجان الانتخابات ببني سويف .. صور
تكثيف أمني بمحيط لجان الانتخابات ببني سويف .. صور
تكثيف أمني بمحيط لجان الانتخابات ببني سويف .. صور
تكثيف أمني بمحيط لجان الانتخابات ببني سويف .. صور
تكثيف أمني بمحيط لجان الانتخابات ببني سويف .. صور

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