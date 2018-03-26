المحافظين: جميع الأمانات تحث المواطنين على المشاركة الانتخابية

قال عمرو الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون التنظيم، إن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو أحد أسس رسم طريق الديمقراطية وهو المنوط بالمساعدة على بناء وطن قائم على العدل والمساواة لإرساء السلم والاستقرار الاجتماعي داخل البلاد.



وتابع "الشريف" فى بيان صحفى له، أن "المحافظين" أدرك فى بداية الأمر توجه بعض الكارهين لأوطانهم إلى مقاطعة الانتخابات، ولما ادركنا خطأ دعوات مقاطعة الانتخابات فقد قررنا كحزب تدشين حملة شعبية لحث المصريين على المشاركة دعما لبناء الوطن.



وأكد أنه تم تكليف أمانات المحافظات والقواعد الشعبية للحزب بالمشاركة فى الحملة، وعمل غرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة الانتخابات وتواصلها مع غرفة العمليات المركزية بالأمانة العامة، تحت عنوان "انزل_شارك_مصر أولا".

