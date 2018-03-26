صاحب كافيه يقرر مشروبا مجانيا للمشاركين في الانتخابات الرئاسية بالغردقة

قرر صاحب كافيه بشارع المدارس وسط مدينة الغردقة توزيع مشروب مجاني لكل من يشارك في الانتخابات الرئاسية، تشجيعًا منه على مشاركة أهالي مدينة الغردقة في العملية الانتخابية.



وقال صاحب الكافيه، ويدعى محمد الشربيني، إنه قرر توزيع المشروب لمن يضع إصبعه في الحبر الفسفوري، حرصا منه لتفعيل المشاركة، خاصة أن المدينة سياحية، ويأمل من زيادة المشاركة بسط الاستقرار حتى تعود السياحة إلى سابق عهدها في الغردقة، التي تعاني من تراجع الحركة السياحية.



وأضاف أنه مع تولي الرئيس السيسي فترة الولاية الأولى أصبحت الحياة أكثر استقرارا، وأنه قرر توزيع هذا المشروب حبا في مصر‏.