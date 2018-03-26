الوطنية للانتخابات: لن يتم السماح للمغتربين التصويت في الانتخابات.. لهذا السبب

تلقى موقع "صدى البلد" العديد من الأسئلة حول إمكانية قيام المغتربين بالتصويت في محافظات غير المسجلين فيها وهل لهم حق الاقتراع .. وحول تلك الأسئلة أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المعمول بها داخل اللجان الانتخابية، أُثناء إدلاء الناخبين بأًصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن الوافد الذي لم يسجل رغبته بتغيير مقر لجنته إلي المحافظة المتواجد بها بدلًأ من محل إقامته بالثابت بالرقم القومي، بالشهر العقارى أو المحاكم الابتدائية، لن يكون له حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، إلا بلجنته الانتخابية الأصلية فقط.



وأضاف أن الهيئة أصدرت قرارها رقم (6) لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته في الانتخابات الرئاسية 2018، والذي سمح من خلاله للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى، وفقًا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أمام إحدى اللجان الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد بها خلال أيام الاقتراع، وذلك بإبداء رغبته أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده.



وأوضح أن أى ناخب يريد معرفة لجنته الانتخابية، متاح له ذلك من خلال موقع الهيئة، أو على الصفحة الرسمية الخاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات.