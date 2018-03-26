محافظ بورسعيد يعلن حالة الطوارئ تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فجر اليوم، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بالمحافظة، للوقوف علي الوضع الحالي والاستعدادات النهائية لبدء عملية الاقتراع صباح اليوم.



واجتمع المحافظ مع أعضاء غرفة العمليات والتي تضم ممثلين الجيش الثاني الميداني، وكافة الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة وعدة مؤسسات أخري، مؤكدًا لهم علي أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة بدء من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية.



وأشار إلي أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم أيضًا، مشددًا علي ضرورة ظهور بورسعيد في أبهي صورها خلال العرس الديمقراطي الذي ستشهده مصر، لنرسل رسالة إلي العالم كله أن في مصر شعب يحمي الأمن والأمان ومسيرة التنمية التي تشهدها مصر جنبًا إلي جنب مع رجال الجيش والشرطة الذين يحمون حدود الوطن.