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رياضة

هاني رمزي: 4 تغييرات بتشكيل المنتخب أمام اليونان أبرزها "عواد"

الإثنين 26/مارس/2018 - 01:49 ص
صدى البلد
مايكل رزق
يرى هاني رمزي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تشكيل المنتخب الوطني بمباراة اليونان المقبلة، ستشهد بعض التغييرات عن تشكيل مباراة البرتغال، موضحا أن كوبر يحاول رؤوية اللاعبين مباشرة، وأيضا يعطي حساسية المباريات الكبرى لبعض اللاعبين.

وتوقع "رمزي" عبر برنامج مع شوبير المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يبدأ اللقاء محمد عواد كحارس مرمى، ومن أمامه أحمد فتحي وسعد سمير وأحمد حجازي ومحمد عبد الشافي، على أن يكون بمنتصف الملعب، النني وطارق حامد وعبدالله السعيد، ومن أمامهم صلاح وكهربا ومروان.

وأوضح نجم مصر السابق، أن كوبر لن يغير أكثر من لاعب بكل خط من الخطوط، فعواد، وسعد سمير، وكهربا ومروان، مشيرا إلى أن كوبر والمنتخب يؤدون بشكل جيد خلال الفترة الحالية.

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