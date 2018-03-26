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رياضة

هاني رمزي: مباراة اليونان ستكون أصعب من مواجهة البرتغال

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:03 ص
هاني رمزي نجم منتخب
هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق
عمرو ابوبكر
أكد هاني رمزي المدير الفني السابق لمنتخب مصر للمحليين، أن مباراة اليونان ستكون أصعب من مواجهة البرتغال، لأن الاستعداد النفسي للبرتغال باسمه الكبير سيكون أكبر من اليونان.

وقال رمزي خلال حديث تلفزيوني لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "العديد من لاعبي منتخب اليونان على مستوى جيد، ويلعب كثير منهم بالدوري الألماني والدوريات الأوروبية الأخرى".

ويستأنف الفراعنة معسكرهم في سويسرا، بخوض مباراة أمام منتخب اليونان في ثاني الوديات يوم الثلاثاء القادم 27 مارس.

تلقى المنتخب المصري هزيمة بثنائية مقابل هدف، من منتخب البرتغال بعد أن تقدم لمصر محمد صلاح طوال شوطي المباراة ثم عدل كريستيانو رونالدو النتيجة وبعد دقائق قليلة أحرز هدف التقدم لبلاده.

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