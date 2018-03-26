أمن كفر الشيخ يضبط المتهمين بخطف طفل مقابل 4 ملايين جنيه فدية

نجحت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، في إعادة طفل مختطف إلى أسرته بعد أن دفع والده لخاطفيه مبلغ مليون و880 ألف جنيه، وتم القبض على مرتكبي الواقعة، وذلك في أقل من 24 ساعة، وتحرّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق بإشراف المستشار أحمد شطا، رئيس نيابات كفر الشيخ الكلية.



تلقى اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من محمد محمود، 53 سنة، تاجر، ووكيل شركة شهيرة، مقيم بقرية العجوزين، مركز دسوق، بغياب نجله أحمد، 5 سنوات، عن المنزل، حال شرائه بعض المأكولات من السوبر ماركت، وتلقيه اتصالًا هاتفيًا من مجهول بطلب فدية 4 ملايين جنيه مقابل عودة نجله.



على الفور، وجه مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد محمد عبد الوهاب، رئيس المباحث الجنائية، وضم العقيد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد عمرو علام، رئيس مباحث مركز دسوق، لسرعة كشف الملابسات ، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة، والقبض عليهم.



وتبين من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، والاستعانة ببعض وسائل التقنية الحديثة وتتبع هاتف المتهمين، أن وراء ارتكاب الواقعة، كلًا من "م.ج.ا" 16 سنة، سائق توك توك، و "أ.ع.س" 18 سنة، سائق توك توك و "ر.ا.ع" 30 سنة، سائق توك توك، و"ر.ع.أ" 18 سنة، سائق توك توك؛ لعلمهم بأن والد المجني عليه ميسور الحال.



وأثناء السير في إجراءات الفحص من قبل رجال المباحث الجنائية، قام والد الطفل المختطف، بدفع مبلغ مليون و880 ألف جنيه، للمتهمين، حيث ترك المبلغ بناءً على اتصال هاتفي مع المتهمين في أحد الأماكن، المتفق عليها، واستولوا على المبلغ المالي، دون ترك الطفل.



وتمكنت رجال المباحث الجنائية بإشراف العميد محمد عمار، مدير المباحث، من تمشيط المنطقة، حيث تم العثور على الطفل المختطف، داخل مزرعة مهجورة داخل الزراعات، بالقرب من القرية، وتم القبض على المتهمين عقب تقنيين الإجراءات، والتوك توك المستخدم في الواقعة، وتحرّر عن ذلك المحضر رقم 4354 لسنة 2018م، إداري مركز دسوق.