في مثل هذا اليوم.. تتويج المصري البورسعيدي بأول بطولة في تاريخه

تُوج المصري بأول بطوله رسمية في تاريخه،في مثل هذا اليوم منذ 85 عامًا، 26 مارس 1933 بعد حصوله على بطولة كأس السلطان حسين (الكأس السلطانية) عندما فاز على فريق الأوليمبي السكندري بهدفين لهدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب بورفؤاد بحضور ما يقرب من سبعة ألاف مشجع دفعوا ما يقرب من ثلاثمائة جنيه كإيراد للمباراة .



وسجل اللاعب إبراهيم بكير هدف المصري الأول، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، لتنتهي المباراة بفوز المصري وتتويجه بطلا لمصر للمرة الأولى في تاريخه ليجمع بين بطولة كأس السلطان حسين ودوري منطقة القناة.



وكان من بين هؤلاء النجوم الذين صنعوا هذا التاريخ: "علي مبروك حارس المرمى ، وعبد الرحمن فوزي ومحمد حسن والسيد الحلبي ومحمود زين العابدين وإبراهيم بكير وعبد العزيز المقدم وعبود الجمل ومحمود حلمي مصطفى وحسن الشامي ومحمد التعلب وعبده زيتون.