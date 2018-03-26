محمد السويدي: الصوت الانتخابي بمثابة رصاصة في قلب أعداء الوطن

قال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن كل شخص سيشارك في الانتخابات الرئاسية يُطلق رصاصة في قلب الدول التي ترغب في الشماتة في مصر.



وأضاف "السويدي" في حواره مع برنامج "العاصمة" على قناة "العاصمة"، اليوم الاثنين: "أنا لا أحب مشاهدة القنوات التي تنشر الإحباط بين المصريين، ومثلا الأسبوع الماضي كان عندنا جلسة في موضوع مهم وحيوي ناقشناه حد سمع عنه حاجة؟".



وأكد أن "مصر بها أشياء جميلة، وأوع يفوتك إن فيه بلاد مستنيه، وبلاش تشمتوا فينا الدول العدوة"، مشددا على ضرورة احترام كل الآراء المخالفة ولكن شاركوا ولا تقاطعوا.





