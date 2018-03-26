رئيس «دعم مصر»: قضية ريجيني ملفقة ضد مصر

قال محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ملفقة ضد مصر وجزء من الإرهاب الاقتصادي.



وأضاف "السويدي" في حوار مع برنامج "العاصمة" على قناة "العاصمة": "بعد لقاء عدد من كبار رجال الصناعة الإيطالية والرئيس السيسي حدثت قضية ريجيني، واكتشفنا بعدها أن الدكتورة بتاعته إخوانية واكتشفنا المؤامرة".



وتابع: "الطيارة الروسية عندما سقطت كانت عبارة عن مؤامرة، كل دول العالم لما بتحصل فيها مشكلة لا تتم إجراءات كما حدث في مصر، فأين جمعيات حقوق الإنسان؟، ولماذا لم يصدروا نفس التقارير ضد الدول الخارجية زي ما بيحصل مع مصر".

