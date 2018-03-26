ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:41 ص
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين علي المعاش بنقابة الأطباء
محمد عبد الحليم
نظمت نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بنى سويف برئاسة الدكتور طارق الوكيل نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات البيطريات، وتكريم الأطباء البيطريين الذين بلغوا سن التقاعد عام 2017.

كما تم تكريم الأطباء الأوائل فى مجال التحصينات عام 2017.

حضر الحفل الذي أقيم بمقر النقابة بمدينة بني سويف الدكتور البدرى ضيف الطبيب البيطري الوحيد النائب بالبرلمان المصري ، الدكتور أحمد الشريف وكيل كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، الدكتور على سعد ، أمين عام اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة ، الدكتور بكار حمادة ، الدكتور رمضان توفيق أمين عام النقابة و مديري الإدارات البيطرية وأسر المكرمين.
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور
تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور

ترشيحاتنا

نجم الزمالك المعار لطنطا: سعد سمير أشاد بي ونصحني خلال لقاء الأهلي.. فيديو

نجم الكاميرون السابق: منتخب مصر سيصعد لربع النهائي بكأس العالم.. فيديو

تعليق صادم لـ«علي جمعة» على فتاة رفضت عريسا بسبب «شكله».. فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو

كوتينيو: محمد صلاح أفضل من جريزمان للانضمام لـ«برشلونة»

قصة اغتيال صاحب قرار منع البترول عن أوروبا دعمًا لمصر في حرب أكتوبر

مواطنون عن تسريبات ميدو ومجدي عبد الغني: إساءة للمحللين المصريين

شاهد.. صورة البطاقة الإنتخابية والأوراق المطلوبة للتصويت داخل اللجنة

كيفية الإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية خطوة بخطوة.. فيديو

الصفحة الرسمية للمنتخب البرتغالى تسخر من عبدالله السعيد بكوبري رونالدو

شوبير: مصر ستعبر دور المجموعات بكأس العالم

مفاجأة.. شريف إكرامي يدرس الرحيل عن الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

«أون سبورت» تصدر بيانا بشأن الفيديو الفضيحة.. وتؤكد: «سنتخذ إجراءات رادعة»

شريف إكرامي يشن هجوما ناريا على مدرب حراس مرمى الإسماعيلي

شاهد .. مرتضى منصور: لم أقصد الإساءة للخطيب.. وكامل احترامى لمجلس الأهلى

6 سقطات لـ «مجدي عبد الغني».. البلدوزر خلع البنطلون داخل اتحاد الكرة.. واختتمها بـ «فيديو الفضيحة» على «أون سبورت»

الداخلية: مقتل 6 من منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .. صور

مفاجأة مدوية.. الزمالك يتفاوض مع شريف إكرامي لضمه إلى القلعة البيضاء

في عيد ميلاد محمد ثروت.. تعرف على شقيقته الفنانة المعتزلة

استشهاد مصري وإصابة 2 آخرين في الرياض جراء سقوط صاروخ باليستي

المفتي السابق يوضح حكم الشرع في سيدة تزوجت من رجل أقامت معه علاقة غير شرعية

ننشر الصور الأولى للإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

مفاجأة.. شريف إكرامي يدرس الرحيل عن الأهلي

تعليق صادم لـ«علي جمعة» على فتاة رفضت عريسا بسبب «شكله».. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

تفاصيل مران منتخب مصر اليوم بمعسكر سويسرا.. صور

«أبو العينين» يشارك في احتفال السفارة السعودية بانتهاء فترة عمل «قطان» سفيرًا بالقاهرة

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو
منتخب مصر يستعد لودية اليونان بالبلاستيشن
أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو
أبوجبل: أشعر بالتهميش من جانب الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.. فيديو
والدة شهيد: «اللي مش هينزل ينتخب أنا هروحله البيت» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟