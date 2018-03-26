تكريم الأمهات المثاليات والمحالين على المعاش بنقابة الأطباء البيطريين ببني سويف .. صور

نظمت نقابة الأطباء البيطريين بمحافظة بنى سويف برئاسة الدكتور طارق الوكيل نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات البيطريات، وتكريم الأطباء البيطريين الذين بلغوا سن التقاعد عام 2017.



كما تم تكريم الأطباء الأوائل فى مجال التحصينات عام 2017.



حضر الحفل الذي أقيم بمقر النقابة بمدينة بني سويف الدكتور البدرى ضيف الطبيب البيطري الوحيد النائب بالبرلمان المصري ، الدكتور أحمد الشريف وكيل كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، الدكتور على سعد ، أمين عام اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة ، الدكتور بكار حمادة ، الدكتور رمضان توفيق أمين عام النقابة و مديري الإدارات البيطرية وأسر المكرمين.