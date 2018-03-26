جمبسوت "رضوى الشربيني" يبهر الحاضرين في عرض أزياء بهيج حسين.. صور

حضرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، وذلك خلال الفاشون شو الخاص بمصمم الأزياء المصري "بهيج حسين"، والذي اقيم في احد فنادق القاهرة الكبرى.



وتولت رضوى في الفاشن شو تقديم الفقرات والتصميمات وتقديم الجوائز للضيوف المشاركين، وقد اختارت رضوي ان ترتدي جمبسوت باللون الأسود اللامع، بأكمام طويلة، يتوسطه حزام من اللون الفضى اللامع.



وتركت رضوى شعرها منسدلا، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت مكياجا هادئا، وغير متكلف يتناسب مع ملامحها الرقيقة، والمتميزة.



ولم تتكلف رضوى في ارتداء الاكسسورات فقد اخترات بعض اللمسات البسيطة التي تضيف إلى إطلالتها بعض الأناقة.



وإليكم الصور والتي رصدتها كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..