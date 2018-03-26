ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

جمبسوت "رضوى الشربيني" يبهر الحاضرين في عرض أزياء بهيج حسين.. صور

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:30 ص
رضوى الشربيني - صورة
رضوى الشربيني - صورة ارشيفية
آية التيجي - عدسة / أبانوب نبيل
حضرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، وذلك خلال الفاشون شو الخاص بمصمم الأزياء المصري "بهيج حسين"، والذي اقيم في احد فنادق القاهرة الكبرى.

وتولت رضوى في الفاشن شو تقديم الفقرات والتصميمات وتقديم الجوائز للضيوف المشاركين، وقد اختارت رضوي ان ترتدي جمبسوت باللون الأسود اللامع، بأكمام طويلة، يتوسطه حزام من اللون الفضى اللامع.

وتركت رضوى شعرها منسدلا، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير، ولم تتكلف في وضع المكياج فقد اختارت مكياجا هادئا، وغير متكلف يتناسب مع ملامحها الرقيقة، والمتميزة.

ولم تتكلف رضوى في ارتداء الاكسسورات فقد اخترات بعض اللمسات البسيطة التي تضيف إلى إطلالتها بعض الأناقة.

وإليكم الصور والتي رصدتها كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري..
جمبسوت "رضوى الشربيني" يبهر الحاضرين في عرض أزياء بهيج حسين.. صور
جمبسوت "رضوى الشربيني" يبهر الحاضرين في عرض أزياء بهيج حسين.. صور

ترشيحاتنا

ممثلة إباحية: تعرضت وطفلتي للتهديد لكشف علاقتي الجنسية بـ"ترامب".. فيديو

إجراءات أمنية مكثفة بـ 681 لجنة انتخابية بالإسكندرية استعدادا لبدء التصويت

أحمد موسى: نزول المصريين للانتخابات «رصاصة» في قلب الإرهابيين

تناولي ملعقة صباحا من هذه البذور واحصلي على قوام مثالي

اغتنم .. «8 كرامات» بشر الله بها الصابرين في الدنيا

القوات الخاصة وسيارات التدخل السريع تنتشر لتأمين العملية الانتخابية

وزير الإسكان يُدلي بصوته في المدرسة الفندقية بالشيخ زايد

وزير التعليم يضع ضوابط لتنظيم التعامل مع وقائع فقد أوراق إجابة الطلاب

شريفة أبو الفتوح: "نظام الريجيم الواحد يصلح للأسرة كلها".. فيديو

شاهد .. مسيرة لشباب القاهرة الجديدة لتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

شاهد .. شباب القاهرة يدشنون حملة لتوعية المواطنين بالنزول للانتخابات

الصحة تطلق خدماتها استعدادا لأول يوم انتخابات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت "رضوى الشربيني" يبهر الحاضرين في عرض أزياء بهيج حسين.. صور

مجموعة أزياء عصرية بتوقيع "بهيج حسين".. صور

شاهد .. "بهيج حسين" يحيي فنانات الزمن الجميل بأزيائه

منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو
منتخب مصر يستعد لودية اليونان بالبلاستيشن
أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو
أبوجبل: أشعر بالتهميش من جانب الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.. فيديو
والدة شهيد: «اللي مش هينزل ينتخب أنا هروحله البيت» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟