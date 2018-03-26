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المليشيات الحوثية تعتدي على السعودية بالصواريخ في الذكري الـ3 على انطلاق عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية باليمن.. و3 مصريين من بين ضحايا العدوان

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:31 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
المليشيات تستخدم صواريخ بالستية خلال الهجوم
الإعلام القطري يروج لمزاعم المليشيات
التحالف العربي يؤكد إحباط الاعتداء الحوثي

بالتزامن مع الذكرى الـثالثة لانطلاق عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة مصر ضد المليشيات الحوثية التى انقلبت على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في اليمن، شنت المليشيات هجوما بالصواريخ البالستية على المملكة في إطار سياساتها المهددة للأمن القومي العربي.

وأسفر الهجوم عن استشهاد مصري وإصابة مصريين أخرين، فيما واصلت وسائل الإعلام القطرية الترويج وتبني وجهة نظر ميليشيات الحوثيين عبر منصاتها المختلفة، وخصصت القناة الاخبارية التابعة لقطر شاشتها لأحد قيادات الميليشيات الحوثية بعيد دقائق من اعتراض الصواريخ، حيث ظهر القيادي الحوثي مهددا ومتوعدا تحالف دعم الشرعية، كما ادعت القناة الاخبارية ان تلك الصواريخ وقعت على مطارات في عدة مناطق من السعودية من بينها مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي مساء الأحد، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ بالستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وتابع العقيد المالكي أن ثلاثة من الصواريخ كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وواحد باتجاه نجران، واثنان باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقال المالكي، إن الصواريخ "تم اعتراضها جميعًا وتدميرها ولله الحمد من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي".

وأوضح أن "اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية للأعيان المدنية وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة".

وأضاف أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

واعتبر بيان التحالف أن الاعتداء هو تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأكد البيان، أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني، وأن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفهم من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.

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