704 لجان فرعية تستقبل ناخبي الغربية اليوم للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

تستقبل 704 لجان فرعية انتخابية على مستوى محافظة الغربية وتشرف عليها 14 لجنة عامة اليوم الاثنين وحتى الأربعاء المقبل الناخبين ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم 3 ملايين و244 ألفا و446 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.



وأكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، على انتهاء استعدادات تجهيز المقار واللجان لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية منوها إلى تدشين غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة لمواجهة الطوارئ ومتابعة سير العملية الانتخابية.



فيما رفعت مديرية الصحة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف والوحدات الصحية القروية وبنك الدم الرئيسي والدفع بفرق طبية بالمراكز والمدن لسرعة مواجهة أى طارئ مع دعم اللجان الانتخابية بكراسي متحركة للتسهيل على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة في الإدلاء بأصواتهم.