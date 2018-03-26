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محافظات

مصادر قضائية بالغربية : 786 قاضيا سيشرف على عمليات التصويت بالانتخابات اليوم

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عبد الخالق
أفادت مصادر قضائية باللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالغربية اليوم، عن الدفع بما يقرب على 786 قاضيا للإشراف ومتابعة عمليات التصويت طوال ثلاث أيام تنطلق الاثنين حتى الأربعاء القادم فى سباق الانتخابات الرئاسية.

وتابعت المصادر، أن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، 786 قاضيا يشرفون على الانتخابات فى اللجان الفرعية، ومن المقرر ان تفتح اللجان أمام الناخبين اليوم في التاسعة صباحا، بحضور القضاة.

يذكر أن محافظة الغربية بها، 704 مراكز انتخابية، بواقع 786 لجنة فرعية، و14 لجنة عامة، ويبلغ عدد الناخبين 3 ملايين 244 ألفا و446 ناخبا وناخبة، وأنهت المحافظة كافة آليات الاستعدادات الرسمية اللازمة للانتخابات الرئاسية.

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