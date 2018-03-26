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أخبار العالم

أول رد قطري على قصف الحوثيين للسعودية

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:35 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
كشف المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني مستوى الإنحطاط الذي وصل إليه «تنظيم الحمدين» الحاكم للسلطة في قطر، جراء تعليقاتهم على تدمير القوات الجوية السعودية 7 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة أمس (الأحد)، وهو ما كشفه الوجه القبيح للمستشار الإعلامي للتنظيم عبدالله بن حمد العذبة في تغريدات عبر حسابه في «تويتر».

وأوضح القحطاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر مستعرضًا تغريدات العذبة أن هذا ما يضمره لنا تنظيم الحمدين الحاكم للسلطة في قطر العزيزة.

وقال:«طعنونا في الظهر باليمن قبل الأزمة المباركة، واليوم يخرجون مافي صدورهم من حقد ويعترفون بدعمهم المادي والمعنوي للحوثي، (وما تخفي صدورهم أكبر)».

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