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محافظات

سائحة إيطالية ترفع لافتة "تحيا مصر" لدعم السيسي فى جولتها بشوارع المحلة

الإثنين 26/مارس/2018 - 02:28 ص
سائحة إيطالية ترفع
سائحة إيطالية ترفع لافتة "تحيا مصر" لدعم "السيسي"
محمد عبد الخالق
أعلن المحاسب احمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أمس عن قيام فتاة إيطالية كانت تمر أمام ديوان المجلس بتوصيل رسالة إلى المصريين بضرورة انتخاب الرئيس السيسى.

وأوضح رئيس المدينة، أنه فوجىء بقيام إحدى السائحات الإيطاليات بالمرور أمام بوابة الديوان العام لالتقاط الصور التذكارية مع عدد من المواطنين الذين يقومون بحمل علم مصر.

وأشار إلى أنه قام بدعوتها الدخول إلى الديوان بصحبة المرشد السياحى الخاص بها والذى أكد على حبها لمصر والرئيس "السيسى".
سائحة إيطالية ترفع لافتة "تحيا مصر" لدعم السيسي فى جولتها بشوارع المحلة
سائحة إيطالية ترفع لافتة "تحيا مصر" لدعم السيسي فى جولتها بشوارع المحلة

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