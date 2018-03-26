تدريب أمناء الآثار على حفظ البقايا الآدمية بالجامعة الأمريكية .. صور

كشفت الدكتورة زينب حشيش مدير ادارة دراسة وتوثيق البقايا الآدمية والحيوانية بالمخازن المتحفية، تفاصيل الدورة التدريبية المقامة حاليا لأمناء المتاحف والمواقع الاثرية، للتدريب علي دراسة وحفظ البقايا الآدمية بالجامعة الأمريكية.



وأوضحت حشيش، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الدورة التدريبية تتم بالاشتراك مع معهد البيواركيولوجي بالمتحف البريطاني، وتحت ادارة واشراف ادارة التدريب والتنمية البشرية بوزارة الاثار، وتضم 10متدربين تم اختيارهم من 150 متقدما للدورة التدريبية.



وتابعت: يحاضر بالدورة كل من روكسي وكر مؤسس معهد البيواركيولوجي بالمتحف البريطاني،وسليمة اكرام بروفيسير عظام حيوانية بالجامعة الأمريكية،وأميرة شاهين من القصر العيني وعفاف وهبة من مركز البحوث الأمريكي،وأحمد جبر من المركز العلمي بالقنطرة شرق".



وأضافت: "التدريب مستمر حتي 1 أبريل المقبل، ويهدف البرنامج لإعداد جيل جديد من أمناء المتاحف،قادر علي التعامل بأسلوب علمي مع البقايا الادمية والحيوانية".