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أخبار العالم

"عاهرة ترامب": تعرضت مع طفلتي للتهديد لكشفي علاقتي الجنسية به

الإثنين 26/مارس/2018 - 03:31 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلنت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، التى قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس معها الجنس بينما ينكر ترامب، أنها وطفلتها تعرضتا للتهديدات بسبب إعلانها عن العلاقة التى جمعتها بالرئيس.

ووفقا للممثلة، التى ظهرت لأول مرة إعلاميا لتحكي عن تفاصيل علاقتها خلال لقاء أذعته قناة سي بي أس نيوز أكدت أنها تعرضت، منذ 7 سنوات للتهديد من رجل عندما كشفت عن قصتها مع ترامب، وأوضحت أنها كانت مع ابنتها الرضيعة في سيارتها وظهر شخص قال لها: "اتركي ترامب، وانسى قصتك معه" ثم نظر إلى ابنتها وقال: "هذه الفتاة الصغيرة الجميلة، سيكون من العار أن يحدث شيء لأمها".

وأوضحت أنها شعرت بالذعر و خشيت أن تترك ابنتها بمفردها، ولكنها أكدت أنها لم تتصل بالشرطة للإبلاغ عن التهديد لأنها كانت خائفة، وأكدت أنها تعرضت للتهديد مرة أخري من نفس الشخص ولكنها لم تراه بعد ذلك.

وذكرت القناة أن دانيلز كانت وافقت على بيع تفاصل قصتها مع ترامب لمجلة "إن تاتش" مقابل 15 ألف دولار ، لكن مصدرين قالوا للقناة إن محامي ترامب، مايكل كوهين، أفشل الاتفاق عندما هدد بمقاضاة المجلة، فيما أكدت دانيلز أنها لم تتقاضى أي مقابل.

يذكر أن دانييلز تخوض نزاعا قانونيا مع ترامب حول ما يعرف بـ"اتفاق الصمت" الذي وقعته قبل انتخابات 2016، في مقابل عدم إفشاء تفاصيل العلاقة مقابل 130 ألف دولار من محامي ترامب ، ولكنها تقول إن الاتفاق باطل لأن ترامب لم يوقع عليه ومن ثم من حقها أن تعلن تفاصيل العلاقة.

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