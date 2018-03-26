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أخبار العالم

مقتل 5 من "الحشد الشعبي العراقي" في كمين لداعش

الإثنين 26/مارس/2018 - 03:29 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
قتل مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي، 5 من قوات "الحشد الشعبي"، في كمين نصبوه بمحافظة كركوك، شمالي العراق، في ثاني هجوم من نوعه خلال يومين.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي، للأناضول، إن مجموعة من مسلحي داعش نصبت كمينًا لمقاتلي "الحشد الشعبي" (قوات شيعية موالية للحكومة) في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غرب كركوك).

وأضاف العبيدي أن مسلحي داعش قتلوا 5 من مقاتلي الحشد، قبل أن يلوذوا بالفرار عند وصول تعزيزات عسكرية من قوات الجيش للمنطقة.

وهذا ثاني هجوم من نوعه، خلال يومين، حيث قتل 8 من قوات الشرطة الاتحادية، مساء السبت، على يد مسلحي التنظيم في كمين نصبوه على الطريق الرئيسي الرابط بين كركوك وبغداد.

واستعادت القوات العراقية في الـ8 من أكتوبر الماضي، بشكل كامل قضاء الحويجة والذي كان آخر معقل لتنظيم "داعش" في المحافظة. كما أعلن العراق في شهر ديسمبر استعادة جميع أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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