655 قاضيًا يشرفون على الانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ

كشف مصدر مسئول بغرفة العمليات الرئيسية للانتخابات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أن 655 قاضيًا يشرفون على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن 578 قاضيًا يشرفون على اللجان الفرعية، و70 قاضيًا يشرفون على اللجان العامة بواقع 5 قضاة لكل لجنة عامة و7 قضاة لمتابعة الانتخابات من خلال غرفة العمليات الرئيسية.



وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار عبد المنعم السيوي، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، وصول القضاة إلى لجانهم الانتخابية لبدء العملية الانتخابية ومتابعة الموقف أولًا بأول على مدار الساعة لتذليل أي عقبات تؤثر على سير الانتخابات.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد اللجان العامة بمحافظة كفر الشيخ 14 لجنة، على مستوى المحافظة، تضم 525 مركزًا انتخابيًا، و578 لجنة فرعية، وأن عدد الناخبين 2 مليون و124 ألف ناخب وناخبة.