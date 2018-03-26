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محافظات

104 سيارات إسعاف و5 مراكز إغاثة تحسبًا للطوارئ بكفر الشيخ

الإثنين 26/مارس/2018 - 07:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود زيدان
أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاع الصحة ومرفق الإسعاف، مشيرًا إلى أن هناك 104 سيارات إسعاف تنتشر بكافة مراكز ومدن المحافظة لتأمين العملية الانتخابية وتقديم الخدمة الإسعافية العاجلة حال الحاجة لذلك.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، أنه تم توفير 5 مراكز إغاثة مجهزة على مستوى المحافظة تحسبًا للظروف والمواقف الطارئة، مشيرًا إلى أنها تضم لوادر وحفارات وروافع ومولدات كهربائية وإسعاف وسيارات إطفاء، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المشاركة في تأمين العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد اللجان العامة بمحافظة كفر الشيخ 14 لجنة، على مستوى المحافظة، تضم 525 مركزًا انتخابيًا، و578 لجنة فرعية، وأن عدد الناخبين 2 مليون و124 ألف ناخب وناخبة.

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