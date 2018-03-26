شاهد .. "بهيج حسين" يحيي فنانات الزمن الجميل بأزيائه

قام مصمم الأزياء المصري والعالمي "بهيج حسين" بتقديم مجموعة تصاميم خلال عرض الأزياء الخاص بهذا العام، والذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبري، ولكن قدم التصميمات بشكل مختلف، وبفكرة غير مسبوقة عرضها من قبل فقد استوحي إطلالاتك أغلب تصميمات أزياء من نجمات الزمن الجميل.



وقدم بهيج في الجزء التاني من عرض أزياء، و المستوحى فكرته من أشهر ما ارتدته فنانات العصر الذهبى، ويحمل ديفيليه بهيج حسين عنوان "سينمينيا"، والذي لاقى حضورا كبيرا وزخما من قبل الفنانين والإعلاميين، لمشاهدة كيف سيحي مصمم الازياء زمن ولى وفات ونجماته لهم في قلوبنا ذكريات، وبصمة لن ننساها.



واختار بهيج 12 فستانا ارتدته فنانات الزمن الجميل في أشهر أعمالهن الفنية، ووضع تعديلات عليها لتصبح ملائمة لوقتنا الحالي، ووقع اختياره على 12 فنانة، من بينهن سعاد حسني، فاتن حمامة، صباح، هند رستم، ليلى مراد، مريم فخر الدين، سامية جمال، وتحية كاريوكا.