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أخبار البلد

انضم لآلاف القراء.. وغيّر صورة بروفايلك لـ «هشارك فى انتخابات الرئاسة 2018»

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:19 ص
صدى البلد
عبد الله محمد - محمد مصباح
أطلق موقع صدى البلد الإخباري مبادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "هنشارك فى انتخابات الرئاسة 2018".

وتفاعل آلاف القراء مع المبادرة وقاموا بتغيير صورهم الشخصية "البروفايل" لدعم الانتخابات الرئاسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الحس الوطني للمصريين للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس 2018.

وينطلق اليوم ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية فى جميع أنحاء الجمهورية، بين المرشحين الرئاسيين "عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى"، ويمكنك الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية برقمك القومي من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات من هنا

كما يمكنك المشاركة في مبادرة "هنشارك فى انتخابات الرئاسة 2018" عبر فيسبوك من هنا.

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