انضم لآلاف القراء.. وغيّر صورة بروفايلك لـ «هشارك فى انتخابات الرئاسة 2018»

مطربون تألقوا في تقديم البرامج وآخرون لم يحالفهم الحظ .. تجربة «أصالة» و «شيرين» الأبرز .. و«لطيفة» و«نيكول» الأضعف .. و«أنوشكا» ومنى عبدالغني.. الأحدث