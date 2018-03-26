228 مقرا انتخابيا بأسوان يستقبل المواطنين في أول أيام العرس الديمقراطي

انطلق صباح اليوم الماراثون والعرس الديمقراطي المتمثل فى الانتخابات الرئاسية والتى ستقام خلال أيام 26 و 27 و 28 مارس الجارى، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية للانتخابات، كما أنه تم الإعلان عن الأرقام والأعداد الخاصة بالناخبين واللجان الانتخابية على مستوى أسوان.



وبلغ إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة موزعين على 8 لجان عامة ، و249 لجنة فرعية ، و228 مقرًا ومراكز انتخابية.



كما تم تجهيز 182 مدرسة ، و8 مبانى للتضامن الإجتماعى ، و15 مبنى تابع للشباب والرياضة ، و4 مبانى تابعة للشئون الصحية، و8 مبان تابعة للأزهر، و6 تابعة للوحدات المحلية، اثنين تابعين لمديرية الزراعة ، ومبنى تابع للتدريب المهنى والإصلاح الزراعى وقصر الثقافة، بإجمالى 228 مقرًا إنتخابياَ.



وفى دائرة قسم شرطة أول أسوان بلغ عدد الناخبين 126 ألفا و159 ناخبا وناخبة ، موزعين على 28 لجنة فرعية و20 مقرا انتخابيا ، وفى دائرة قسم ثان أسوان بلغ عدد الناخبين 105 آلاف و949 ناخبا وناخبة موزعين على 22 لجنة فرعية و17 مقرا انتخابيا ، وفى دائرة مركز شرطة أسوان بلغ عدد الناخبين 46 ألفا و626 ناخب وناخبة موزعين على 14 لجنة فرعية و13 مقرا انتخابيا .



بينما فى دائرة مركز شرطة أبوسمبل بلغ عدد الناخبين 3748 ناخبا وناخبة موزعين على لجنة فرعية واحدة ومقر انتخابي واحد ، وفى دائرة مركز شرطة دراو بلغ عدد الناخبين 85 ألفا و625 ناخبا وناخبة موزعين على 20 لجنة فرعية ، و19 مقرا انتخابيا ، وفى دائرة مركز شرطة كوم أمبو بلغ عدد الناخبين 239 ألفا و733 ناخبا وناخبة موزعين على 57 لجنة فرعية ، و54 مقرا انتخابيا .



فيما بلغ عدد الناخبين بدائرة مركز شرطة نصر النوبة 72 ألفا و189 ناخبا وناخبة موزعين على 42 لجنة فرعية ، و42 مقرا انتخابيا ، وفى دائرة مركز شرطة إدفو بلغ عدد الناخبين 294 ألفا و943 ناخبا وناخبة موزعين على 65 لجنة فرعية ، و62 مقرا انتخابيا .



هذا وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس ، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالى ، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم من خلال أداء القسم الجمهورى أمام مجلس النواب .