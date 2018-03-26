جوائز مالية بأسوان للوحدات المحلية المحققة أعلى نسبة تصويت فى الانتخابات الرئاسية

أعلن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى منذ أيام عن جائزة مالية للوحدات المحلية التى ستحقق أعلى نسبة تصويت وذلك على مستوى المراكز الإدارية والمدن والقرى كمكافأة للوحدة المحلية التى سيبذل العاملين فيها أقصى جهد ممكن لإخراج العملية الانتخابية فى أبهى صورة ممكنة .



وأشار إلى أنه سيتم توزيع 61 سيدة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة على اللجان الانتخابية للسيدات لمساعدة قوات التأمين فى إجراءات دخول السيدات لمقار اللجان الانتخابية كما أنه تم إبلاغ الناخبين الوافدين من خارج المحافظة بأماكن لجان الاقتراع لتسهيل عملية التصويت بالنسبة لهم.



وكلف محافظ أسوان بفتح مراكز عمليات فرعية داخل الوحدات المحلية وربطها بمركز عمليات المحافظة الرئيسى لضمان التنسيق ومواجهة أى عقبات أو مشاكل إدارية لسرعة التعامل معها أولًا بأول.



وأكد على ضرورة التنسيق مع كافة قوى المجتمع وخاصة الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدنى لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير وممارسة حقهم الدستورى لاختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه لتحقيق المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتبار ذلك واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لمصرنا الغالية.