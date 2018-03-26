ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

جوائز مالية بأسوان للوحدات المحلية المحققة أعلى نسبة تصويت فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شكرى السيد
أعلن محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى منذ أيام عن جائزة مالية للوحدات المحلية التى ستحقق أعلى نسبة تصويت وذلك على مستوى المراكز الإدارية والمدن والقرى كمكافأة للوحدة المحلية التى سيبذل العاملين فيها أقصى جهد ممكن لإخراج العملية الانتخابية فى أبهى صورة ممكنة .

وأشار إلى أنه سيتم توزيع 61 سيدة بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة على اللجان الانتخابية للسيدات لمساعدة قوات التأمين فى إجراءات دخول السيدات لمقار اللجان الانتخابية كما أنه تم إبلاغ الناخبين الوافدين من خارج المحافظة بأماكن لجان الاقتراع لتسهيل عملية التصويت بالنسبة لهم.

وكلف محافظ أسوان بفتح مراكز عمليات فرعية داخل الوحدات المحلية وربطها بمركز عمليات المحافظة الرئيسى لضمان التنسيق ومواجهة أى عقبات أو مشاكل إدارية لسرعة التعامل معها أولًا بأول.

وأكد على ضرورة التنسيق مع كافة قوى المجتمع وخاصة الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدنى لحث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير وممارسة حقهم الدستورى لاختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه لتحقيق المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية باعتبار ذلك واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لمصرنا الغالية.

ترشيحاتنا

خيري رمضان: «وزير التنمية المحلية راجل طيب ومبيفكرش كتير».. فيديو

شوبير: الأهلي وجمهوره خط أحمر والخطيب رمز للكرة المصرية.. فيديو

الداخلية: نقل غير القادرين من المنزل لمقر الانتخابات وإعادتهم

نجم الزمالك المعار لطنطا: سعد سمير أشاد بي ونصحني خلال لقاء الأهلي.. فيديو

تفاصيل مران منتخب مصر اليوم بمعسكر سويسرا.. صور

كوميديا المصريين مع محمد صلاح قبل مواجهة اليونان.. «فخاد من ماس ياعم الناس»

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

تناول النعناع يوميا لمدة شهر واكتشف ما سيحدث للجسم

مساعد وزير الآثار يدلي بصوته في مدرسة الوادي الابتدائية بالزيتون اليوم

قيادات التحالف: اعتراض وتدمير 7 صواريخ بالستية باتجاه السعودية

أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو

صلاح عبد الله للمصريين قبل الانتخابات الرئاسية: مصر أمك في انتظارك.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. "بهيج حسين" يحيي فنانات الزمن الجميل بأزيائه

منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو
منتخب مصر يستعد لودية اليونان بالبلاستيشن
أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو
أبوجبل: أشعر بالتهميش من جانب الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.. فيديو
والدة شهيد: «اللي مش هينزل ينتخب أنا هروحله البيت» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟