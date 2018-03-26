تخصيص 70 سيارة ركاب لنقل مواطني أسوان لمقار اللجان الانتخابية

خصصت محافظة أسوان 70 سيارة مينى باص وميكروباص كوسائل انتقال للمواطنين المقيمين في القرى البعيدة والمناطق النائية وأطراف المدن وكبار السن والسيدات لتخفيف مشقة التوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.



كما تم تركيب مظلات لحماية الناخبين من ارتفاع درجات الحرارة مع توفير المقاعد والمبردات ووسائل التهوية، بجانب المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسبًا لحدوث أى انقطاع فى الكهرباء سواءً أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أى حالات طارئة.