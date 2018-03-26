ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تخصيص 70 سيارة ركاب لنقل مواطني أسوان لمقار اللجان الانتخابية

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شكرى السيد
خصصت محافظة أسوان 70 سيارة مينى باص وميكروباص كوسائل انتقال للمواطنين المقيمين في القرى البعيدة والمناطق النائية وأطراف المدن وكبار السن والسيدات لتخفيف مشقة التوجه إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

كما تم تركيب مظلات لحماية الناخبين من ارتفاع درجات الحرارة مع توفير المقاعد والمبردات ووسائل التهوية، بجانب المولدات الكهربائية الاحتياطية تحسبًا لحدوث أى انقطاع فى الكهرباء سواءً أثناء عمليات الاقتراع أو الفرز، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أى حالات طارئة.

ترشيحاتنا

احترس منها.. أبراج تتهرب من الزواج

انضم لآلاف القراء.. وغيّر صورة بروفايلك لـ «هشارك فى انتخابات الرئاسة 2018»

عمرو جمال يكشف سبب رحيله عن «بيدفيست» والانتقال إلى هلسنكي الفنلندي.. فيديو

صاحبا أشهر قبلة فى مباراة مصر والبرتغال يلتقطان صورة تذكارية مع صلاح .. صور

شاهد.. ابن الشهيد الشبراوي عن سبب حصوله على توقيعات لاعبي المنتخب: «عشان بابا بطل»

حسام حسن يختار ثلاثي هجوم المنتخب في المونديال

شاهد .. مرتضى منصور: لم أقصد الإساءة للخطيب.. وكامل احترامى لمجلس الأهلى

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

بعد صواريخ الحوثيين.. "#المملكة_يحميها_أبناؤها".. هاشتاج يتصدر "تويتر"

مفاجأة مدوية.. الزمالك يتفاوض مع شريف إكرامي لضمه إلى القلعة البيضاء

خيري رمضان: «وزير التنمية المحلية راجل طيب ومبيفكرش كتير».. فيديو

انتبه.. «ركعتان» أوصى رسول الله بالمحافظة على صلاتهما

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. "بهيج حسين" يحيي فنانات الزمن الجميل بأزيائه

منة فضالي بإطلالة مثيرة في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

ريم هلال بإطلالة أنثوية في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

وفاء عامر تظهر بملك الألوان في عرض أزياء "بهيج حسين".. صور

شاهد.. دينا فؤاد بإطلالة ساحرة في عرض أزياء بهيج حسين

فيديو

أحمد موسى يطلق هاشتاج #نازلين_نكمل_المشوار لدعم الانتخابات الرئاسية .. فيديو
منتخب مصر يستعد لودية اليونان بالبلاستيشن
أبوجبل يكشف عن تلقيه عرضا من نادي ألماني .. فيديو
أبوجبل: أشعر بالتهميش من جانب الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.. فيديو
والدة شهيد: «اللي مش هينزل ينتخب أنا هروحله البيت» .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟